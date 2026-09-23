Oliebollenkraam keert terug op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther

Van eind november tot midden januari mag Bok-Verkuijlen oliebollen verkopen op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.

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Bok-Verkuijlen heeft toestemming gekregen om oliebollen te verkopen op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Het gaat om een periode van 26 november 2026 tot en met 10 januari 2027, met enkele uitzonderingen zoals 30 november, 7 en 14 december, eerste en tweede kerstdag en 4 januari. Daarnaast mag de kraam ook staan van 4 tot en met 14 februari 2027.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze. De oliebollenkraam zal incidenteel op het plein staan, wat betekent dat deze er niet dagelijks zal zijn gedurende de genoemde periodes.