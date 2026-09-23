Torenstraat in Heeswijk-Dinther tijdelijk afgesloten voor evenement

De Torenstraat in Heeswijk-Dinther is op 11 juli 2027 afgesloten voor verkeer vanwege het evenement ‘De Toren Schuift Aan’.

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Op dinsdag 11 juli 2027 wordt de Torenstraat in Heeswijk-Dinther afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Sint Servatiusstraat en de Julianastraat, van acht uur ’s ochtends tot kwart voor twaalf ’s avonds. De afsluiting is nodig vanwege het evenement ‘De Toren Schuift Aan’ en wordt aangegeven met verkeersborden.

Het besluit om de straat tijdelijk af te sluiten is op 15 september 2026 verzonden. De gemeente Bernheze zorgt ervoor dat de maatregel zo kort mogelijk duurt, afhankelijk van de omstandigheden.