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Vergunning voor bijgebouw verleend in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw aan de Lijsterlaan 10. Het besluit is genomen op 18 september 2026.

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Het College van burgemeester en wethouders van Son en Breugel heeft een omgevingsvergunning verstrekt voor het oprichten van een bijgebouw op het adres Lijsterlaan 10, 5691 VH in Son en Breugel. Het zaaknummer van de vergunning is 08483839188.

Belanghebbenden kunnen het besluit vanaf de datum van verlening inzien. Meer informatie over de procedure is beschikbaar via de gemeente. Ook is het mogelijk om een verzoek voor een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank Oost-Brabant.

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