Volgordelijst woningbouw en scholen vastgesteld in Best, Oirschot en Son

De gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel hebben een gezamenlijke volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting. Deze lijst bepaalt vanaf 1 oktober 2026 de volgorde waarin transportcapaciteit wordt aangevraagd.

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De volgordelijst is gebaseerd op criteria zoals de startdatum van bouwprojecten, de gereedheid van plannen, het maatschappelijk belang en de verwachte opleverdatum. Het doel is om aanvragen voor transportcapaciteit bij de netbeheerder volgens een duidelijke rangorde in te dienen.

De lijst geldt voor projecten in alle drie de gemeenten en bevat zowel woningbouw als uitbreidingen van scholen. Voorbeelden zijn de uitbreiding van scholen zoals de Sonnewijzer en woningbouwprojecten in gebieden als Schoofvelden en Aarlesche Erven.