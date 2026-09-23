Grondwerken in Budel-Dorplein: melding voor aanpassing sloot

In Budel-Dorplein heeft Driessen Grondwerken een melding gedaan om grond te gebruiken voor het aanpassen van een sloot aan de Hoofdstraat.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Driessen Grondwerken B.V. heeft op 16 september een melding ingediend bij de gemeente Cranendonck. Het gaat om het toepassen van grond aan de Hoofdstraat 1 in Budel-Dorplein, waar een sloot wordt aangepast.

Zo’n melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze melding.