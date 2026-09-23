Navigatie overslaan
Ontdek

Grondwerken in Budel-Dorplein: melding voor aanpassing sloot

In Budel-Dorplein heeft Driessen Grondwerken een melding gedaan om grond te gebruiken voor het aanpassen van een sloot aan de Hoofdstraat.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Driessen Grondwerken B.V. heeft op 16 september een melding ingediend bij de gemeente Cranendonck. Het gaat om het toepassen van grond aan de Hoofdstraat 1 in Budel-Dorplein, waar een sloot wordt aangepast.

Zo’n melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze melding.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Cranendonck

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.