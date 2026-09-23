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Omgevingsvergunning veehouderij in Maarheeze volledig ingetrokken
De gemeente Cranendonck heeft de omgevingsvergunning voor een veehouderij aan Hugten 20 in Maarheeze volledig ingetrokken. Het besluit is genomen op 21 september 2026.
Het gaat om de vergunning voor milieubelastende activiteiten van Hanssen Agro. Deze vergunning is volledig ingetrokken, wat betekent dat het bedrijf deze activiteiten niet meer mag uitvoeren op deze locatie.
De oorspronkelijke aanvraag voor de vergunning dateerde van 2 december 2025. Het besluit is inmiddels officieel bekendgemaakt door de gemeente Cranendonck.
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