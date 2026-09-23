Intocht Sinterklaas in Stampersgat krijgt groen licht

De intocht van Sinterklaas in Stampersgat op 15 november 2026 heeft een evenementenvergunning gekregen. Dat heeft de burgemeester van Halderberge bekendgemaakt.

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De vergunning is op 21 september 2026 verzonden en geldt voor het evenement in het centrum van Stampersgat. Met deze vergunning is de organisatie officieel goedgekeurd om de intocht op die dag te laten plaatsvinden.

De Sinterklaasintocht is een jaarlijks terugkerend evenement en trekt veel bezoekers naar het dorp. Het maakt deel uit van de festiviteiten rondom het Sinterklaasfeest, een traditie die in Nederland breed gevierd wordt.