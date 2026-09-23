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Woninguitbreiding De Tijvert 4 in Boxtel definitief goedgekeurd
De gemeente Boxtel heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan De Tijvert 4. Het besluit is op 21 september verzonden en betreft onder meer activiteiten als bouwen en kappen.
Het gaat om een definitieve omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan De Tijvert 4. Hierbij zijn verschillende bouwactiviteiten goedgekeurd, waaronder het kappen van bomen en technische bouwwerkzaamheden.
Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure en is vanaf 21 september van kracht. Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel.
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