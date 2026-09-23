Navigatie overslaan
Ontdek

Woninguitbreiding De Tijvert 4 in Boxtel definitief goedgekeurd

De gemeente Boxtel heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan De Tijvert 4. Het besluit is op 21 september verzonden en betreft onder meer activiteiten als bouwen en kappen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een definitieve omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan De Tijvert 4. Hierbij zijn verschillende bouwactiviteiten goedgekeurd, waaronder het kappen van bomen en technische bouwwerkzaamheden.

Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure en is vanaf 21 september van kracht. Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.