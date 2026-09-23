Nieuwe subsidieregels voor gemeenschapshuizen in Boxtel

Gemeenschapshuizen in Boxtel kunnen vanaf 2027 subsidie aanvragen voor hun exploitatie. Het college heeft hiervoor nieuwe regels vastgesteld die per 2027 ingaan.

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Het doel van de nieuwe regeling is om gemeenschapshuizen te ondersteunen die bijdragen aan ontmoeting en doelen zoals vitaliteit, cultuur en sociale verbondenheid. Subsidie wordt alleen toegekend aan beheerstichtingen die een gemeenschapshuis exploiteren en voldoen aan specifieke voorwaarden, zoals registratie bij de Kamer van Koophandel en het hanteren van gedifferentieerde tarieven.

De subsidie is bedoeld voor kosten zoals gas, water, licht, brandveiligheid, toegankelijkheid, groot onderhoud en verduurzaming, vrijwilligersvergoedingen en huurkosten. Kosten voor de aankoop van accommodaties, eten en drinken, jubilea of religieuze activiteiten komen niet in aanmerking. Het beschikbare budget voor 2027 is vastgesteld op 217.500 euro, met jaarlijkse indexering.

Aanvragen voor vierjarige subsidies moeten uiterlijk 31 oktober worden ingediend, met uitzondering van de periode 2027-2030, waarvoor de deadline 15 november is. Gemeenschapshuizen moeten minimaal twee dagdelen per week geopend zijn voor inloopactiviteiten die aansluiten bij de doelen van de regeling.