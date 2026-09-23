Bredase kinderen leren over AI en privacy

Het Chassé Theater in Breda zat vrijdag vol met 700 basisschoolkinderen. Zij zagen de voorstelling Mijn Lieve Datamonster, waarin ze leren over de invloed van data, kunstmatige intelligentie (AI) en privacy. Na afloop ontvingen Bredase scholen een educatief spel om deze onderwerpen verder te behandelen.

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De interactieve voorstelling Mijn Lieve Datamonster is een initiatief van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Tijdens de voorstelling maakt een slimme AI-assistent de kinderen bewust van hoe technologie en data hun leven beïnvloeden. Thema’s zoals algoritmes, privacy en eigen regie worden op een speelse en begrijpelijke manier uitgelegd.

De voorstelling is onderdeel van het project AI in de Stad, waarmee Breda aandacht besteedt aan technologische innovatie en digitale bewustwording. Om het leren verder te ondersteunen, reikte wethouder Carla Kranenborg-van Eerd vrijdag een speciaal educatief spel uit aan basisscholen. Het spel is bedoeld om kinderen tijdens de les meer inzicht te geven in de werking van AI en de waarde van hun data.

Digitale weerbaarheid

Volgens STT-directeur Rudy van Belkom begint digitale weerbaarheid bij bewustwording. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat kinderen niet alleen technologie gebruiken, maar ook begrijpen hoe deze hun leven beïnvloedt. Het doel is dat zij betere keuzes leren maken in de digitale wereld.

Breda wil met dit initiatief kinderen voorbereiden op een toekomst waarin kunstmatige intelligentie een grote rol speelt. Het educatieve spel wordt eerst getest op Bredase scholen, waarna het mogelijk landelijk kan worden uitgerold. De stad zet hiermee een belangrijke stap in het vergroten van kennis en bewustzijn rondom digitale technologie.