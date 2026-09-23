Politieke avond in Heeze over buurten en begroting

PRO Heeze-Leende organiseert op woensdag 14 oktober een interactieve avond in Heeze. De bijeenkomst richt zich op actuele gemeentelijke onderwerpen en de begroting. Ook wordt gesproken over het versterken van buurten. Iedereen met interesse kan aansluiten.

Gevonden voor jou

De interactieve avond van PRO Heeze-Leende vindt plaats in Cultureel Centrum ’t Perron. De lokale politieke partij begint de bijeenkomst met een terugblik op recente raadsvergaderingen. Hierbij worden onderwerpen besproken die in de gemeenteraad aan bod zijn gekomen.

Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de behandeling van de gemeentebegroting, die gepland staat voor begin november. De avond biedt bezoekers inzicht in wat de fractie belangrijk vindt en hoe zij zich voorbereidt op deze bespreking.

Veerkrachtige buurten

Na de pauze staat het versterken van buurten centraal. Bezoekers bekijken een documentaire over dit thema en gaan hierover met elkaar in gesprek. Onderwerpen zijn wat er al gebeurt in de gemeente Heeze-Leende en welke nieuwe kansen er zijn om buurten veerkrachtiger te maken. Het idee om een denktank op te richten wordt hierbij besproken.

De bijeenkomst is open voor iedereen met interesse, niet alleen voor leden van de politieke partij. De inloop met koffie en thee begint om 19.30 uur, waarna de avond om 19.45 uur van start gaat. De locatie is bovenruimte 1.07-1.08 van het cultureel centrum.