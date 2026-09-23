Oirschots podium maakt contact met raad mogelijk

Inwoners van Oirschot kunnen via het podium 'Praat met de raad' onderwerpen bespreken met de gemeenteraad. Dit biedt ruimte voor een presentatie en een gesprek over diverse thema's.

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De gemeente Oirschot heeft een podium ingericht waarmee inwoners rechtstreeks met de gemeenteraad in contact kunnen komen. Het initiatief, genaamd 'Praat met de raad', maakt het mogelijk om onderwerpen aan te dragen die binnen het werkveld van de raad vallen.

Inwoners kunnen een kwartier lang een presentatie of voordracht geven over hun gekozen onderwerp. Na de presentatie gaat de gemeenteraad in gesprek, waarbij vragen worden gesteld en ideeën worden uitgewisseld. Dit biedt kansen om problemen te agenderen, initiatieven te bespreken of aandacht te vragen voor specifieke wijken, buurten of verenigingen.

Flexibele agendering

De griffie is verantwoordelijk voor het contact met inwoners die zich willen aanmelden. Samen met het presidium, dat de agenda van de raad voorbereidt, wordt de uiteindelijke planning bepaald. Hierdoor kan elk onderwerp flexibel worden afgestemd op de raadsbijeenkomsten.

Het podium is een laagdrempelige manier om als inwoner invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Er zijn geen beperkingen in de keuze van onderwerpen, zolang deze relevant zijn voor de gemeenteraad. Aanmelden kan via de griffie, telefonisch of per e-mail.