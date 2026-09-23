Fondsenmarkt in De Mortel biedt kansen voor verenigingen
De gemeente Gemert-Bakel organiseert op 7 oktober een Fondsenmarkt in De Mortel. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties kunnen daar in gesprek met regionale fondsen en subsidieverstrekkers.
Op woensdag 7 oktober opent De Sprank in De Mortel haar deuren voor de Fondsenmarkt, georganiseerd door de gemeente Gemert-Bakel. De avond is bedoeld voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die op zoek zijn naar financiële ondersteuning voor hun projecten of activiteiten.
Deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen en ideeën te bespreken met zeven verschillende fondsen en subsidieverstrekkers, waaronder regionale partijen. Het initiatief biedt een unieke gelegenheid om mogelijkheden voor financiële hulp te ontdekken en direct contact te leggen met vertegenwoordigers van deze organisaties.
Het evenement is geschikt voor iedereen die een concreet idee of plan heeft en meer wil weten over de beschikbare fondsen. De inschrijving voor de Fondsenmarkt is inmiddels geopend. Meer informatie over de aanmelding is te vinden via de website van de gemeente Gemert-Bakel.
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