Werkzaamheden Kalverstraat in Goirle eerder klaar

De Kalverstraat in Goirle gaat vrijdag aan het einde van de dag weer open. De geplande werkzaamheden zijn twee weken eerder klaar dan verwacht. Hierdoor is de weg vanaf 25 september weer toegankelijk voor verkeer en zijn belangrijke locaties beter bereikbaar.

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De werkzaamheden aan de Kalverstraat zouden aanvankelijk tot en met 9 oktober duren. Door een versnelling in het werk zijn deze echter al op vrijdag aan het einde van de dag afgerond. Dit betekent dat de Tilburgseweg vanaf dan weer tweerichtingsverkeer heeft en het centrum, de parkeergarage en het gemeentehuis makkelijker bereikbaar zijn.

Hoewel de Kalverstraat weer open is, wordt in de Van Haestrechtstraat nog steeds gewerkt. Het verkeer dat normaal via die straat rijdt, wordt omgeleid via de bestaande routes. Weggebruikers moeten hier rekening mee houden.

De gemeente Goirle hoopt met deze eerdere afronding van de werkzaamheden het verkeer in en rond het centrum te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Voorlopig blijven de omleidingen voor de Van Haestrechtstraat nog van kracht.