Woningbouwprojecten moeten stroomaanvraag vóór 8 oktober melden

Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober voorrang aanvragen bij de netbeheerder voor stroomaansluitingen van woningbouwprojecten. Initiatiefnemers moeten hun plannen voor 8 oktober melden om mee te doen aan deze regeling. Het gaat om projecten die binnen tien jaar gerealiseerd worden.

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Om woningbouwprojecten sneller aan te sluiten op het stroomnet, is er een nieuwe landelijke regeling. Gemeenten mogen vanaf 1 oktober aanvragen indienen bij de netbeheerder. Dit biedt de mogelijkheid om eerder op de wachtlijst te komen voor een stroomaansluiting. Het stroomnet raakt steeds voller door onder andere zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen.

Ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten kunnen gebruikmaken van deze regeling als hun plannen binnen tien jaar gerealiseerd worden. Het is essentieel dat zij hun projecten vóór 8 oktober bij de gemeente aanmelden. Dit geldt ook voor initiatieven die nog niet bekend zijn bij de gemeente.

Hoe werkt de regeling?

Vanaf 1 oktober tot en met 23 oktober kunnen gemeenten batch-gewijs aanvragen indienen. Dit gebeurt in fasen, afhankelijk van het jaar waarin de bouw start. Aanvragen worden pas in behandeling genomen als ze volledig zijn. De gemeente controleert dit na aanmelding.

Hoewel deze regeling voorrang biedt, is er geen garantie dat een aansluiting daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De netbeheerder beslist of er voldoende capaciteit beschikbaar is.

Wil je meer informatie over de regeling of heb je vragen? Neem dan contact op met je gemeente. Aanmelden kan via het formulier dat bij de gemeente opgevraagd kan worden.