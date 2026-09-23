Ouderavonden in Heusden over opvoeding

In Heusden worden binnenkort ouderavonden georganiseerd over opvoeding. De bijeenkomsten behandelen verschillende onderwerpen, zoals zelfvertrouwen en omgaan met energie.

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Ouders die hun kinderen willen begeleiden in het opgroeien tot zelfverzekerde jonge mensen, kunnen binnenkort deelnemen aan ouderavonden in Heusden. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Bijeen Heusden, in samenwerking met verschillende professionals.

Elke avond staat een specifiek onderwerp centraal dat met opvoeding te maken heeft. Zo wordt op 5 oktober 2026 de ouderavond ‘Liefdevol opgroeien’ gehouden. Op 15 oktober 2026 staat ‘Vol hoofd, veel energie’ op het programma.

De ouderavonden bieden ouders praktische tips en inzichten om hun kinderen beter te ondersteunen, zowel in het omgaan met moeilijke momenten als in het versterken van hun zelfvertrouwen. Meer informatie over de onderwerpen en data is beschikbaar via de website van Bijeen Heusden.