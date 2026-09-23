Someren gebruikt nieuwe techniek voor asfaltrecycling

In Someren krijgt de Lavallestraat en een deel van de Vlasstraat een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 28 tot en met woensdag 30 september en worden uitgevoerd met een innovatieve techniek die bestaand asfalt hergebruikt.

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De gemeente Someren maakt gebruik van de Asfalt Recycle Trein (ART), een duurzame techniek waarmee het bestaande asfalt direct opnieuw wordt gebruikt. De machine verwarmt het oude asfalt, maakt het los, mengt het en legt het vervolgens weer op de weg. Hierdoor is het niet nodig om het asfalt af te voeren.

Volgens de gemeente vermindert deze methode de milieubelasting aanzienlijk. Er zijn minder vrachtwagens nodig en er worden minder nieuwe grondstoffen gebruikt. Dit maakt de milieubelasting naar verwachting ongeveer 75 procent lager dan bij traditionele asfaltonderhoud.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 28 september met voorbereidende activiteiten. Op dinsdag 29 september wordt het asfalt van de Vlasstraat vervangen en op woensdag 30 september krijgt de Lavallestraat een nieuwe laag. Voor donderdag 1 oktober is een extra dag gereserveerd, omdat de techniek niet kan worden toegepast bij regen.

Tijdens het onderhoud zijn de Lavallestraat en het deel van de Vlasstraat tussen de Lavallestraat en de Ploegstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De kruising Vlasstraat-Ploegstraat-Hoeksestraat blijft wel bereikbaar.