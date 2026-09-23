Controle hondenbelasting start in Oost-Brabant

Vanaf 28 september beginnen controles op hondenbezit in zes gemeenten van Oost-Brabant. Belastingsamenwerking Oost-Brabant voert deze uit om te controleren of hondenbezitters hun viervoeters hebben geregistreerd.

Gevonden voor jou

De controles worden uitgevoerd door medewerkers van Legitiem BV, die zich kunnen identificeren met een officieel pasje. De actie vindt plaats in Oss, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo. Bij ongeveer een derde van de adressen in elke gemeente wordt gecontroleerd.

Als niemand thuis is, laat de controleur een bericht achter met informatie over hoe je een hond kunt aanmelden. Ook bij adressen waar al hondenbezit geregistreerd staat, kan een controleur langskomen.

Registratie verplicht

Hondenbezitters die binnen de bebouwde kom wonen, zijn verplicht hun hond(en) aan te geven bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Als je dit nog niet hebt gedaan, kun je de registratie uitvoeren via het digitale loket van BSOB. Het niet registreren van honden kan leiden tot boetes.

De controles starten vanaf maandag 28 september en zullen enkele maanden duren. De gemeente wil hiermee zorgen voor een eerlijke verdeling van de belastinglasten en voorkomen dat hondenbezit onopgemerkt blijft.