Kermis Someren-Dorp start vrijdag met festiviteiten

Van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september wordt de kermis gehouden in Someren-Dorp. De festiviteiten beginnen vrijdag om 17.00 uur met een officiële opening door de wethouder. Gedurende vijf dagen zijn er verschillende activiteiten, waaronder een prikkelarme kermis op dinsdag.

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De jaarlijkse kermis in Someren-Dorp biedt van vrijdag tot en met dinsdag een uitgebreid programma. Vrijdagavond om 17.00 uur opent de wethouder de kermis officieel. Daarbij worden 200 vrijkaarten uitgedeeld bij de attractie Safaritrip.

Zaterdagmiddag kunnen kinderen zich van 15.00 tot 17.00 uur gratis laten schminken bij de oliebollenkraam. Om 16.00 uur worden bezoekers verrast met een bezoek van de figuren Lilo, Stitch en Angel.

Bijzondere acties en prijzen

Zondag staat in het teken van een fotowedstrijd. Bezoekers kunnen een foto van hun kermisbezoek insturen via de Facebookpagina van Kermis Someren. De winnaar ontvangt een kermispakket ter waarde van 100 euro, inclusief knuffels, lekkernijen en gratis munten. De prijs wordt maandag uitgereikt.

Op maandagavond zorgt clown DESALLES van 18.00 tot 21.00 uur voor entertainment. Daarnaast zijn er twee loterijen, waaronder een kinderloterij om 18.30 uur bij de autoscooter. Kinderen kunnen meedoen met een bon uit het bonnenboekje dat op school is uitgedeeld.

Prikkelarme kermis op dinsdag

Dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is de kermis prikkelarm. Licht, geluid en snelheid van de attracties worden aangepast om het voor iedereen toegankelijk te maken. Kinderen kunnen ook tussen 18.00 en 18.30 uur een gratis oliebol halen bij de oliebollenkraam met een bon uit het bonnenboekje.

De kermis sluit dinsdagavond af met een gratis ritactie van 17.00 tot 18.00 uur. Voor actuele informatie over het programma en acties kunnen bezoekers de Facebookpagina van Kermis Someren raadplegen.