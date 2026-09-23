Maashorst hijst SDG-vlag tijdens actiedag

Het college van Maashorst heeft de SDG-vlag gehesen bij het gemeentehuis. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor wereldwijde doelen die een duurzame en eerlijke samenleving nastreven.

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Op 22 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Maashorst de SDG-vlag gehesen. Dit gebeurde tijdens de landelijke SDG Actieweek, bij het gemeentehuis van Maashorst. Met deze actie wil de gemeente bewustwording creëren rondom de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld en richten zich op een toekomstbestendige wereld.

De SDG's, ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen, omvatten thema's zoals armoedebestrijding, natuur- en klimaatbescherming, gezondheid en gelijke kansen. Ze vormen een gezamenlijke agenda voor landen, bedrijven, organisaties en overheden wereldwijd. Maashorst noemt zichzelf een Global Goals-gemeente en werkt dagelijks aan deze doelen, met het oog op het welzijn van huidige en toekomstige generaties.

Aandacht voor balans

De gemeente benadrukt dat de SDG's helpen bij het vinden van een balans tussen economische ontwikkeling, een gezonde leefomgeving en sociale verbondenheid. Dit sluit aan bij de ambitie om Maashorst op de lange termijn een prettige plek te houden om te wonen, werken en leven. Het hijsen van de vlag symboliseert deze inzet en de gedeelde verantwoordelijkheid.

Volgens burgemeester Hans van der Pas overstijgen de uitdagingen van deze tijd de grenzen van de gemeente. Maashorst ziet het als een gezamenlijke taak om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te werken aan een duurzame en inclusieve toekomst.