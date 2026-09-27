Ricardo woont in een oude bank in Kaatsheuvel: 'De bar zit in de kluis'

Wie bij Ricardo Joannes op bezoek komt, staat al snel gezellig in een bankkluis. Ricardo woont sinds 2016 in het pand aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel waar vroeger de Boerenleenbank van het dorp zat. Nu staat het huis te koop. "Iedereen hier kent het pand en de geschiedenis."

Ricardo komt oorspronkelijk uit Roosendaal en had zijn onderneming in Rotterdam. Toen hij dichter bij zijn kinderen in Tilburg wilde wonen, zocht hij een huis in Loon op Zand. "Maar ik kon daar niks vinden. Toen heb ik overal flyers opgehangen dat ik een woning zocht. Je moet wat proberen", lacht hij. Onverwacht telefoontje

Die flyers werkten. Hij werd gebeld door de familie Van Gastel, toen eigenaar van het bankgebouw. "Die zei: 'Ik heb wel iets leuks voor je, maar niet in Loon op Zand.' Toen stuurde hij een foto van het huis door. Daar schrok ik wel van. 'Wat moet ik met zo'n groot pand?' dacht ik." Toch was hij nieuwsgierig en huurde hij het pand eerst voor een jaar. Dat werden er al snel drie. "Ik woonde er goed, maar het huis was gedateerd." De laatste verbouwing was in 1977.

Foto: Content+ Makelaars

"Bruine gordijnen, verlaagde plafonds, bruine tegels, schrootjes en gigantische lichtbakken. Je stapte terug in de tijd." In 2019 kreeg hij de kans het pand te kopen. Daarna ging alles op de schop.

Borrelen in de kluis

Ricardo stak veel tijd, liefde en energie in de verbouwing van het huis. De plafonds werden verhoogd, hij renoveerde de zolder, de elektra en de badkamer werden vernieuwd, er werd geïsoleerd en alle muren gestuct. Eén ding bleef precies zoals het was: de bankkluis. Het pand werd in 1958 neergezet als een echt bankgebouw, met een kluis van vijftig centimeter gewapend beton en een kolossale deur. De vorige bewoner maakte er een bar van, Ricardo topte dat af met een verborgen deur. "Als er mensen op bezoek zijn of als er een feestje is, staat iedereen gezellig in en bij de kluis."

Foto: Content+ Makelaars

Ook aan de voorkant is te zien dat hier ooit geld werd bewaard. Rondom de voordeur zit een reliëf met de tekens van de dierenriem en het embleem van de Boerenleenbank. Het huis is bovendien degelijk gebouwd, vertelt hij. "Alles is van beton en de trappen zijn van steen." Zijn favoriete plek is de achterkamer, waar hij werkt met uitzicht op de tuin.

Eigen paradijsje

Wat Ricardo het fijnst vindt, is de rust midden in het dorp. "Ik noem het altijd mijn eigen paradijsje in het centrum", vertelt hij. "Een heerlijke tuin op het zuiden en van de straat aan de voorkant heb je geen last. Je bent zo in het hart van het dorp, maar ook zo op de uitvalswegen." Ook de buurt bevalt hem al jaren heel goed. "De buren zijn heel betrokken en we hebben fijne buurtfeesten."

Foto: Content+ Makelaars















Op naar Tilburg

Toch vertrekt Ricardo binnenkort naar Tilburg, om dichter bij zijn kinderen te wonen. Zijn oudste zoon is het huis uit en zijn dochter wordt bijna 18. "Een huis met zes slaapkamers is dan een beetje overbodig aan het worden." Daarom staat het huis te koop. De vraagprijs is 799.000 euro. Het perceel is 442 vierkante meter, de woonoppervlakte 278 vierkante meter.