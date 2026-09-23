Jaarlijkse kermis in Oirschot van start

Vanaf zaterdag 26 september tot en met woensdag 30 september 2026 staat de kermis weer op de Markt in Oirschot. Het evenement is dagelijks geopend vanaf twee uur 's middags, met aangepaste tijden op zondag en woensdag. Er zijn verkeersmaatregelen van kracht en de weekmarkt is tijdelijk verplaatst.

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De kermis in Oirschot opent zaterdag en duurt vijf dagen. Het evenement vindt plaats op de Markt en is dagelijks te bezoeken van twee uur 's middags tot middernacht. Op zondag opent de kermis een uur eerder, om één uur, en op de laatste dag sluit het feest om elf uur 's avonds.

Om de veiligheid te waarborgen, is het marktplein afgesloten voor verkeer vanaf dinsdag 22 september tot en met donderdag 1 oktober. Alleen voetgangers hebben toegang tot het plein. Er zijn verschillende omleidingen ingesteld voor automobilisten.

Parkeren en verplaatsing weekmarkt

Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren op locaties zoals Westerlohof, Princéehof, het parkeerterrein aan de Sint Jorisstraat, De Moriaan en de Kloosterstraat. Door de kermis wordt de weekmarkt op dinsdag 29 september tijdelijk verplaatst naar de parkeerplaats tegenover Joris Zorg, bij Leefdael II.

Prikkelarme kermis

Op dinsdag 29 september tussen twee uur en vier uur 's middags is er een prikkelarme kermis. Tijdens deze uren zijn geluid en verlichting gedimd en draaien attracties op een lagere snelheid. Ook krijgen bezoekers meer tijd om rustig in en uit te stappen. Dit is bedoeld voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels, maar iedereen is welkom.

De reguliere ritprijzen blijven tijdens de prikkelarme uren van kracht. De organisatie wil zo een toegankelijk evenement bieden voor alle bezoekers.