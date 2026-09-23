Gemeente Bladel veegt bermsloten vanaf oktober

De gemeente Bladel voert onderhoud uit aan bermsloten binnen en buiten de bebouwde kom. De werkzaamheden starten in oktober en duren tot december. Het waterschap controleert de schouwsloten en het veegsel wordt opgeruimd op kosten van de gemeente.

Gevonden voor jou

Binnen de bebouwde kom worden de schouwsloten jaarlijks geveegd. Deze sloten spelen een belangrijke rol bij de waterafvoer en vallen onder controle van het waterschap. Ook de overige bermsloten in dit gebied worden samen met de schouwsloten meegenomen in het onderhoud.

Buiten de bebouwde kom vindt het vegen van bermsloten minder vaak plaats, omdat deze een kleinere rol spelen in de waterafvoer. In de even jaren worden de sloten van Hoogeloon, een deel van Hapert en een deel van Casteren geveegd. In de oneven jaren gebeurt dit in Bladel, Netersel, en andere delen van Hapert en Casteren.

Regeling voor bewoners

Aangelanden, oftewel eigenaren van percelen grenzend aan sloten, kunnen zelf aangeven of ze willen dat een sloot geveegd wordt. Hiervoor moet vóór 15 oktober een verzoek worden ingediend bij Fiers Luyksgestel BV. Als het veegsel op eigen terrein wordt ontvangen, zijn er geen kosten. Laat je het veegsel afvoeren, dan betaal je de helft van de veegkosten.

Sloten die grenzen aan gemeentelijke percelen met bossen en houtwallen worden ook maximaal eens per twee jaar geveegd. Het veegsel wordt vaak op de houtwal gedeponeerd, waarna de gemeente de kosten voor dit deel op zich neemt.

Onderhoud door bewoners

Buiten de bebouwde kom zijn aangelanden verantwoordelijk voor het onderhoud van duikers, het slootprofiel en het verwijderen van ongewenste planten. Bermsloten achter houtwallen worden in overleg met de aangelande vanuit het land geveegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Fiers Luyksgestel BV en duren tot december.