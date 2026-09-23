Virgil van Dijk voelt zich in Nederland niet gewaardeerd en haalt uit

Virgil van Dijk voelt zich in Nederland minder gewaardeerd dan in het buitenland. De aanvoerder van Oranje twijfelde zelfs of hij nog wel door zou gaan bij het Nederlands elftal. Een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández gaf de doorslag. Toch zit er nog oud zeer bij de 35-jarige verdediger uit Breda. Dat liet hij woensdag op de persconferentie duidelijk merken.

"Na tien seconden was het duidelijk dat ik doorging", blikt Van Dijk terug op zijn gesprek met Xavi. Hij had eerst een vakantie en tijd met zijn familie nodig, maar toen de nieuwe bondscoach hem benaderde, was hij snel overstag. "Hij zei dat ik Virgil van Dijk ben en dat was genoeg." Rol van media

Die waardering mist Van Dijk regelmatig in Nederland. "Fysiek gezien is er geen twijfel, maar je wil ook het plezier houden." Volgens hem helpt de beeldvorming in de media daar niet bij. "Ik merk wel een verschil tussen Nederland en internationaal. Hoe er naar mij wordt gekeken. Daar speelt de media best een grote rol in." Van Dijk verwijst naar opmerkingen na het WK. "Er werd gezegd dat het mijn idee was om met vijf verdedigers te spelen tegen Marokko, maar dat is klinkklare onzin." Wie wel met het idee kwam, wil hij niet zeggen. "Uiteindelijk wordt er een plan bedacht, worden we uitgeschakeld en is dat gewoon slecht. Maar dat er onzin de wereld in wordt gegooid om mij er daarmee nog slechter uit te laten zien, dat gebeurt veel te vaak."