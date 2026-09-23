Virgil van Dijk voelt zich in Nederland niet gewaardeerd en haalt uit
Virgil van Dijk voelt zich in Nederland minder gewaardeerd dan in het buitenland. De aanvoerder van Oranje twijfelde zelfs of hij nog wel door zou gaan bij het Nederlands elftal. Een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández gaf de doorslag. Toch zit er nog oud zeer bij de 35-jarige verdediger uit Breda. Dat liet hij woensdag op de persconferentie duidelijk merken.
"Na tien seconden was het duidelijk dat ik doorging", blikt Van Dijk terug op zijn gesprek met Xavi. Hij had eerst een vakantie en tijd met zijn familie nodig, maar toen de nieuwe bondscoach hem benaderde, was hij snel overstag. "Hij zei dat ik Virgil van Dijk ben en dat was genoeg."
Rol van media
Die waardering mist Van Dijk regelmatig in Nederland. "Fysiek gezien is er geen twijfel, maar je wil ook het plezier houden." Volgens hem helpt de beeldvorming in de media daar niet bij. "Ik merk wel een verschil tussen Nederland en internationaal. Hoe er naar mij wordt gekeken. Daar speelt de media best een grote rol in."
Van Dijk verwijst naar opmerkingen na het WK. "Er werd gezegd dat het mijn idee was om met vijf verdedigers te spelen tegen Marokko, maar dat is klinkklare onzin." Wie wel met het idee kwam, wil hij niet zeggen. "Uiteindelijk wordt er een plan bedacht, worden we uitgeschakeld en is dat gewoon slecht. Maar dat er onzin de wereld in wordt gegooid om mij er daarmee nog slechter uit te laten zien, dat gebeurt veel te vaak."
Botsing met journalist
Journalist Valentijn Driessen spreekt Van Dijk aan op zijn norse houding. "Normaal ben je een aardige gozer, maar nu ben je wel kortaf." Van Dijk antwoordt: "Soms moeten er ook dingen gezegd worden, dan kan je niet alleen maar dat gezeik aanhoren."
"Het is toch geen gesprek hier? Jij moet een vraag stellen", gaat de verdediger verder. "Ik heb met heel veel media geen probleem, maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd…"
"Dan kan je diegene toch aanspreken?" vraagt Driessen. Van Dijk is snel met zijn antwoord: "Daar praat ik nu mee."
Honderd interlands
Oranje speelt in deze langere interlandperiode vier wedstrijden. Speelt Van Dijk ze allemaal, dan staat hij daarna op honderd interlands. "Het heeft niet per se meegespeeld in mijn keuze om door te gaan. Er zijn niet heel veel spelers die boven de honderd komen. Daar word ik nu al blij van als ik erover nadenk."
Ondanks zijn leeftijd is de 96-voudig international er volgens eigen zeggen minimaal tot het EK in 2028 bij. "Ik denk dat ik er fysiek alles aan doe. Goed slapen, goed eten, de juiste mensen om je heen. Ik ben een laatbloeier, dus dat helpt wellicht mee. Het mooiste is om je hier te melden bij Oranje en aanvoerder te zijn."
De eerste wedstrijd is donderdag tegen Duitsland. Op 4 oktober speelt Oranje in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Servië.