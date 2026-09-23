Rioolwerkzaamheden Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg

In Wijk en Aalburg vinden rioolwerkzaamheden plaats in de Grote Kerkstraat. Het werk duurt van maandag 21 september tot en met vrijdag 9 oktober en zorgt voor verkeersomleidingen.

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De rioolwerkzaamheden in de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg zijn begonnen. Het traject tussen de Torenstraat en de Azaleastraat wordt aangepakt. Vanaf maandag 21 september tot en met vrijdag 9 oktober werkt een aannemer aan het riool. De gemeente Altena heeft aangegeven dat het verkeer in deze periode wordt omgeleid.

Na 9 oktober gaat het werk verder. Op 12 oktober start een nieuwe fase van de werkzaamheden. Hierbij wordt de kruising Grote Kerkstraat/Azaleastraat aangepakt. Details over deze werkzaamheden volgen later.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De gemeente Altena adviseert bewoners en bezoekers om rekening te houden met langere reistijden in het gebied.

De afvalinzameling wordt ook aangepast. De aannemer biedt afvalstoffen buiten het werkgebied aan, zodat deze alsnog kunnen worden opgehaald of geleegd.

De werkzaamheden maken deel uit van een groter project om het rioolstelsel in Wijk en Aalburg te verbeteren. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met de projectleider of toezichthouder via de gemeente Altena.