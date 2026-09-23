Wegen in Altena afgesloten door asfaltonderhoud

In Altena worden binnenkort verschillende wegen tijdelijk afgesloten vanwege asfaltonderhoud. De werkzaamheden starten eind september en kunnen hinder veroorzaken.

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De gemeente Altena voert binnenkort onderhoud uit aan het asfalt op diverse locaties. Hierdoor zijn de wegen tijdelijk niet toegankelijk voor verkeer. Het werk begint op 30 september en loopt door tot 10 oktober.

De Broeksestraat in Babyloniënbroek is op 1 oktober aan de beurt. De Molensteeg tussen Eethen en Drongelen wordt aangepakt van 30 september tot en met 1 oktober. In Wijk en Aalburg zijn de Berenhoeksestraat en Perzikstraat afgesloten op 9 en 10 oktober. Werkzaamheden aan de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam starten op 5 oktober en duren tot 10 oktober.