Nieuwe jeugdgemeenteraad en jeugdburgemeester in Goirle geïnstalleerd

De nieuwe jeugdgemeenteraad en jeugdburgemeester van Goirle zijn dinsdagavond geïnstalleerd. Luc van Laerhoven werd gekozen als jeugdburgemeester en ontving de ambtsketen. Tijdens de ceremonie nam Goirle ook afscheid van Evi van Gils, de vorige jeugdburgemeester.

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Dinsdagavond 22 september heeft Goirle haar nieuwe jeugdgemeenteraad en jeugdburgemeester officieel benoemd. Tijdens een feestelijke raadsvergadering werd Luc van Laerhoven geïnstalleerd als jeugdburgemeester. Hij ontving hierbij de ambtsketen. De raad bestaat uit kinderen uit de gemeente die actief willen meedenken over belangrijke onderwerpen.

De avond begon met het afscheid van Evi van Gils, die het afgelopen jaar als jeugdburgemeester actief was. Burgemeester Mark van Stappershoef sprak haar toe en overhandigde een oorkonde en een fotoboek met hoogtepunten van haar tijd als jeugdburgemeester. Evi bedankte zelf ook en sloot haar termijn af met een korte speech.

Nieuwe jeugdraad geïnstalleerd

Na het afscheid van Evi werd de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. De kinderen legden een verklaring af en kregen een speldje als teken van hun deelname. Raadslid Nick Otten en wethouder Frans Nederstigt spraken hen toe en benadrukten het belang van hun betrokkenheid. Met veel aanwezige familie en leerkrachten was het een feestelijke gebeurtenis.

Het gemeentebestuur van Goirle ziet de jeugdgemeenteraad en jeugdburgemeester als een kans om kinderen actief te betrekken bij de toekomst van de gemeente. De jonge deelnemers krijgen hiermee een stem en de mogelijkheid om ideeën en ervaringen te delen. Dit draagt bij aan het verbeteren van Goirle en Riel voor alle inwoners.

De nieuwe jeugdgemeenteraad en jeugdburgemeester gaan vol enthousiasme aan de slag. Zij willen zich inzetten voor onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren in de gemeente.