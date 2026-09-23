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Hoge Oldersdijk Waardhuizen afgesloten door werkzaamheden
• Aangepast
Op woensdag 30 september wordt de Hoge Oldersdijk in Waardhuizen afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid, maar fietsers en hulpdiensten kunnen wel passeren.
De Hoge Oldersdijk in Waardhuizen krijgt een nieuwe coating. De herstelwerkzaamheden starten om zeven uur ’s ochtends en duren tot vier uur in de middag.
Gedurende deze periode is de weg afgesloten tussen Waardhuizen en de Broekgraaf. Automobilisten en ander verkeer worden via een omleidingsroute geleid.
Fietsers en hulpdiensten
De afsluiting geldt niet voor fietsers en hulpdiensten. Zij kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik maken van de weg.
De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 30 september 2026 en worden uitgevoerd door de gemeente Altena.
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