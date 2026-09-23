Bas Gunnink geïnstalleerd als raadslid in Heusden

Bas Gunnink is tijdens de raadsvergadering van 22 september geïnstalleerd als raadslid. Hij neemt de zetel over van Jeannette Verhoofstad-Stupers, die ontslag heeft ingediend. Verder stemde de raad in met verduurzaming van de gemeentewerf in Drunen en gezamenlijke huisvesting op de nieuwbouwlocatie van het gemeentehuis.

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De raadsvergadering op 22 september in Heusden was de eerste na de zomer. Tijdens deze bijeenkomsten neemt de gemeenteraad besluiten die invloed hebben op de leefomgeving en lasten van inwoners.

Het begon met een feestelijk moment: Bas Gunnink, lid van DMP Heusden, werd geïnstalleerd als raadslid. Hij volgt Jeannette Verhoofstad-Stupers op, die haar ontslag heeft ingediend. Gunnink neemt haar zetel in de gemeenteraad over.

Plannen voor verduurzaming

Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda was de verduurzaming van de gemeentewerf in Drunen. De raad stemde in met de voorbereidingsplannen voor deze locatie. Het gaat om maatregelen die de werf energiezuiniger moeten maken.

Daarnaast werd een voorstel goedgekeurd voor gezamenlijke huisvesting met Woonveste. Dit gaat plaatsvinden op de nieuwbouwlocatie van het gemeentehuis. Dit project moet de samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporatie versterken.

Meer informatie over de vergadering en bijbehorende stukken is te vinden op de website van de gemeente Heusden.