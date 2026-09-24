Oud-bakkers Anita en Lion verkopen nu croissants om mee te knuffelen

Croissants en wafels liggen nog altijd in de vitrine bij Anita (67) en Lion (68) Ammann in Tilburg. Alleen zijn ze niet meer om op te eten, maar om mee te knuffelen. Het stel stond zo'n 45 jaar in de eigen bakkerij aan de Molenbochtstraat. Iets minder dan een jaar geleden stopten ze daarmee en stapten ze over op de verkoop van knuffels. "Vooral jongeren en volwassenen komen hier om knuffels te kopen", vertelt Anita.

Aan alles herken je de ruimte achter de winkel nog als bakkerij. De ovens, broodbakken en het aanrecht staan er nog, maar brood en gebak vind je er niet meer. Toch staat er een bordje met bananenbrood en pecannotentaart klaar op het tafeltje waar de koffie wordt ingeschonken. "Het bakken zit toch in het bloed, hè", lacht Lion. "Dus je moet wel even proeven." De overstap naar knuffels was niet zo groot als het lijkt, vertelt Anita. "Zo'n tien jaar geleden begon ik naast de bakkerij met een eigen webshop. Daar verkocht ik luxe servies, maar ook wat knuffels." In de jaren daarna lag er ook in de winkel steeds meer dan alleen brood en gebak. "We merkten dat er steeds meer vraag was naar knuffels. Niet alleen bij ons, maar in heel Nederland", legt ze uit. "Daarom was het een logische stap."

"Een sociaal leven hebben we in al die jaren niet gehad."

Stoppen met de bakkerij, die ze van de ouders van Lion overnamen, was niet makkelijk. "We hadden een hoop vaste klanten en sommigen vonden het echt niet leuk. Toch is het voor ons veel beter. De jaren beginnen ook te tellen natuurlijk."

Vooral Lion stond altijd heel vroeg op voor zijn werk. "Ik denk zo tussen twaalf en één. In de nacht dan, hè", voegt hij er snel aan toe. "Je ritme is helemaal omgekeerd met andere mensen."

Ook voor croissants en broodjes kun je nog bij Anita terecht (foto: Pieter Soethout).

Anita vult hem aan: "Een sociaal leven hebben we in al die jaren niet gehad. Als je zo vroeg op moet, ga je 's avonds niet nog even wat leuks doen. We zagen onze vrienden en familie eigenlijk alleen op zondagmiddag."

"We hadden laatst zelfs iemand uit Drenthe in de winkel."

De winkel heet Leonita, naar hun eigen namen, en is twee dagen per week open. Op de andere dagen kunnen mensen knuffels bestellen in de webshop. "Mensen uit heel Nederland bestellen bij ons. We hadden laatst zelfs iemand uit Drenthe in de winkel. Die had het op Instagram gezien en wilde daarom ook eens in het echt langskomen." Dat steeds meer mensen knuffels kopen, snapt Anita wel. "Aan de ene kant zoeken mensen troost door de huidige situatie in de wereld. Ze vinden het lekker om even op de bank te ploffen en te knuffelen. Aan de andere kant zijn knuffels van bijvoorbeeld het merk Jellycat een enorme hype op TikTok."

De hele bakkerij staat vol met knuffels (foto: Pieter Soethout).