Meerdere aanhoudingen bij invallen door FIOD en Douane in Eindhoven

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Douane zijn woensdagmiddag op meerdere locaties in Eindhoven binnengevallen. Daarbij zijn ook aanhoudingen verricht.

Op de Woenselse Markt zijn medewerkers van de FIOD in een telefoonzaak met speurhonden aanwezig. Zodra de opsporingsdiensten de pers zagen, werden de ramen van de zaak afgeplakt met tape en vuilniszakken. Ook op andere locaties in Eindhoven vonden invallen plaats, onder meer in huizen in verschillende wijken.

De politie bevestigt dat er sprake is van een onderzoek, maar verwijst voor verdere vragen door naar de FIOD. Over de aanleiding wil de politie alleen zeggen dat het gaat om een gepland en lopend onderzoek.