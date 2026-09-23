Maashorst onderzoekt koopgedrag inwoners en bezoekers

De gemeente Maashorst onderzoekt hoe inwoners en bezoekers winkels en horeca gebruiken. Iedereen kan meedoen aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026, ook zonder uitnodigingsbrief.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst wil beter begrijpen waar mensen hun boodschappen doen, winkelen en uit eten gaan. Ook vraagt het onderzoek hoe het aanbod van winkels en horeca wordt gewaardeerd. De resultaten moeten helpen bij het verbeteren van winkelcentra en horeca in de regio.

Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 brengt ook in kaart hoe het koopgedrag de afgelopen jaren is veranderd. Door deze informatie kunnen ondernemers en de gemeente betere keuzes maken voor een aantrekkelijk aanbod.

Meedoen zonder uitnodiging

Een deel van de huishoudens in Maashorst heeft in september en oktober een uitnodigingsbrief ontvangen. Heb je geen brief gekregen? Dan kun je alsnog deelnemen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten en is volledig anoniem. De antwoorden worden niet gekoppeld aan personen of adressen.

Deelnemers maken kans op één van de honderd cadeaukaarten ter waarde van 25 euro. De enquête kan online worden ingevuld via een QR-code of een speciale website.

Het onderzoek biedt inwoners en bezoekers van Maashorst de kans om hun ervaringen en voorkeuren te delen. De resultaten worden gebruikt om het winkelaanbod en de horeca nog beter af te stemmen op de behoeften van de consument.