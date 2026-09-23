Van Osch Museum toont draaiende machines

Het Van Osch Museum in Etten-Leur presenteert zaterdag 26 september draaiende historische machines. Dit is de laatste draaidag van 2026.

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Het museum staat bekend om zijn collectie oude tot zeer oude machines, die werkend worden tentoongesteld. Tijdens de draaidag draait de volledige collectie en kunnen bezoekers zien hoe de machines functioneren.

Het Van Osch Museum doet er alles aan om de machines in beweging te houden. Dit maakt het tot een bijzondere plek voor liefhebbers van techniek en geschiedenis. Bezoekers krijgen de kans om een uniek stukje erfgoed van dichtbij te beleven.

Het museum ligt in Etten-Leur, maar heeft ook een sterke connectie met de omgeving van Breda. Historisch en landschappelijk gezien biedt het een interessante blik op de regio, van Princenhage tot Prinsenbeek.

De draaidag is niet alleen een kans om de machines te bewonderen, maar ook om meer te leren over de werking en het onderhoud ervan. Dit evenement is een must voor iedereen met interesse in techniek en geschiedenis.