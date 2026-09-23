Bestuurder zigzagt door verkeer en rijdt fietser dood, twee jaar cel geëist

Jermo S. (26) trapte het gaspedaal van zijn Audi Q2 op een mooie zomeravond eens flink in. Onderweg van Eindhoven naar Geldrop haalde hij zeker zes auto's in, over de middenstreep, maar ook via vakken voor afslaand verkeer. Toen hij Geldrop binnenscheurde, ging het mis. Hij botste zo hard tegen een fietser (52) dat de man vier weken na het ongeluk overleed aan zijn verwondingen.

In de rechtbank in Den Bosch bleek woensdagmiddag dat Jermo vlak voor het ongeluk nog fors accelereerde naar 126 kilometer per uur op de Eindhovenseweg in Geldrop, waar je maar 50 mag. De data uit de auto laten zien dat hij het gaspedaal 100 procent intrapte. Zijn vriendin zat naast hem. De officier van justitie eist twee jaar cel en vijf jaar rijontzegging. Geen herinnering

Jermo kon weinig bijdragen aan de zitting. Hij zegt zich eigenlijk niks meer te herinneren van zijn rijgedrag op 18 juni 2025. Op vragen van de rechters antwoordde hij steeds dat hij "zich dat niet meer kan herinneren". Op de vraag hoe hij op andere dagen reed, zei hij dat hij "daar niet op durft te antwoorden". De fietser reed op dezelfde weg en wilde bij de oversteekplaats links afslaan. Hij werd totaal verrast door de snelheid van de auto. Volgens Jermo keek de fietser niet om en stak die zomaar over. Jermo dacht dat de man rechtdoor zou blijven rijden.

Jermo trok vanaf het spoorviaduct op tot 126 km per uur (foto: Google Maps)

'Leugenachtig'

De fietser had voorrang moeten geven. Maar volgens de officier van justitie komt voorrang in een heel ander daglicht te staan als je zo hard rijdt. Op zo'n snelheid rekent niemand, legde de officier uit. Dat de fietser niet omkeek, maakt dus niet uit. Na het ongeluk vertelde Jermo aan de politie dat hij maar 55 kilometer per uur reed. De officier noemde die verklaring "leugenachtig". Dat zijn vriendin dezelfde snelheid noemde, moet volgens de officier wel afgesproken werk zijn. Gevaar op de weg

Als Jermo normaal had gereden, was het ongeluk niet gebeurd. Dat bleek uit een animatie die in de rechtbank werd getoond. Jermo was dan nog lang niet in de buurt van de fietser geweest en had hem ook niet verrast met zijn extreem hoge snelheid.

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Ook Jermo's rijgedrag vóór het ongeluk telt mee voor justitie. Hij reed vanaf Eindhoven steeds harder, terwijl het druk was. Meerdere keren nam hij bij een stoplicht het vak voor links- of rechtsaf, om daarna met flinke snelheid rechtdoor te rijden. Bij het spoorviaduct aan de rand van de bebouwde kom had hij vrije baan en gaf hij vol gas. Een paar seconden later ging het mis. Twee jaar cel

Wie zo rijdt, komt in de hoogste categorie van schuld: roekeloosheid, vindt de officier. Daar hoort een flinke strafeis bij. Volgens de officier deed Jermo dit opzettelijk en was hij al vanaf Eindhoven een gevaar op de weg. Die keuze moet een celstraf en een lange rijontzegging opleveren, ook al heeft Jermo een lichte verstandelijke beperking. Daarom eist de officier twee jaar cel en vijf jaar rijontzegging. Kinderen woedend

De drie kinderen van de overleden man zijn woedend op Jermo. Tijdens de zitting gingen ze naast hem zitten om hem te vertellen hoe ze zich voelen. Volgens hen is Jermo een moordenaar en houden ze hun hart vast voor wat hij nog meer fout gaat doen in zijn leven. Hun leven is niet meer hetzelfde als voor 18 juni 2025, vertelden ze. Ze missen hun vader Chim (52). Ze nemen het Jermo zeer kwalijk dat hij ook hun moeder, kleinkind, familie en vrienden zo'n lieve en goede man heeft afgenomen. Advocaat wil taakstraf

De advocaat van Jermo ziet het anders. Volgens haar reed hij niet roekeloos. Ook heeft justitie volgens haar niet goed onderbouwd dat het ongeluk bij 50 kilometer per uur niet was gebeurd. Verder moet volgens haar meetellen dat Jermo door het ongeluk een trauma opliep en dat hij twee jonge kinderen heeft. Ze vindt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden meer op zijn plaats. Jermo is zijn rijbewijs al een halfjaar kwijt, en dat hoeft volgens haar niet veel langer te duren. De rechtbank doet op 21 oktober uitspraak. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.