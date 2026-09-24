Miljoenen kijken zijn filmpjes, nu speelt Abbyta voor Oranje op het EK

Zijn hobby is voetbal, maar Abbyta Gebremariame (32) had nooit verwacht dat hij ooit zou uitkomen voor een nationale ploeg. Toch mag de contentcreator uit Eindhoven zich sinds kort international van Nederland noemen: hij speelt in het Nederlandse vluchtelingenteam. Een verhaal over een circusartiest in Ethiopië, het EK voor vluchtelingenteams en populaire filmpjes op social media.

Als kind maakte Abbyta in zijn vaderland Ethiopië deel uit van een circusgezelschap. Toen hij 12 was, vertrok hij naar Nederland. "Door omstandigheden besloten we met een groep asiel aan te vragen. Ik was nog heel jong, maar we kregen de kans om hier te blijven." Abbyta weet hoe het is om als jonge jongen in een vreemd land te wonen. Nu werkt hij fulltime met volwassen nieuwkomers. Als woonbegeleider voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Veldhoven helpt hij vluchtelingen met allerlei vragen.

"Het geeft veel voldoening om mensen te helpen", zegt hij. "Vanuit mijn opleiding Sport- en bewegingscoördinator vind ik het ook leuk om sportevenementen te organiseren. Voetbal is bij onze doelgroep het populairst, het geeft ze voldoening als ze lekker bezig zijn."

"Iedereen in onze ploeg gaat voor de winst."

Voetballen is zijn grote passie. Vroeger was hij lid van clubs in Eindhoven en Waalre. Nu voetbalt hij nog regelmatig met vrienden. Sinds enkele weken draagt hij ook het shirt van het Nederlandse vluchtelingenteam. "Ik ben benaderd door de KNVB en vond het direct heel leuk om Nederland te mogen vertegenwoordigen", zegt hij trots. Volgende maand doet Oranje mee aan de Unity EURO Cup in Italië. "Van mijn ploeggenoot Oleh Zakopailo uit Den Bosch heb ik gehoord hoe mooi zo'n toernooi is. Iedereen in onze ploeg gaat voor de winst."

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De kans is groot dat hij zijn avonturen tijdens het EK deelt op social media. Naast zijn werk en het voetballen is dat zijn andere passie. Zijn filmpjes op TikTok worden regelmatig miljoenen keren bekeken en op Instagram heeft hij bijna 70.000 volgers. Vroeger scrolde hij vaak langs grappige filmpjes, totdat Abbyta het idee kreeg om er zelf iets mee te doen. Hij begon bij nul en haalde inspiratie bij andere contentcreators. "Daarna ga je zelf dingen bedenken. Mijn content valt niet specifiek onder een bepaald genre. Het is vaak Nederlandse sarcastische humor vertalen naar de rest van de wereld. Een leuke creatieve hobby die ik nog graag wil blijven doen voor veel mensen."