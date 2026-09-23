Helmond Sport verliest oefenwedstrijd tegen Willem II

Helmond Sport heeft woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Willem II met 2-0 verloren. Ondanks het verlies maakte de jonge ploeg uit Helmond een goede indruk tegen de Tilburgers. Chidozi Obi scoorde beide doelpunten voor Willem II.

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De wedstrijd werd gespeeld achter gesloten deuren en kende een intens begin. Willem II kwam al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Obi in de negende minuut. Helmond Sport wist in de eerste helft enkele mogelijkheden te creëren, maar grote kansen bleven uit.

Na rust verdubbelde Obi de score in de 49e minuut na balverlies bij Helmond Sport. De ploeg uit Helmond kreeg in de tweede helft meer grip op het spel en wist het balbezit over te nemen, maar tot uitgespeelde kansen leidde dit niet.

Jonge spelers in de basis

Helmond Sport trad aan met een aantal jonge spelers in de basisopstelling. Ondanks het sterke elftal van Willem II liet de ploeg uit Helmond bij vlagen goed spel zien. Keeper Adam El Maach wist meerdere gevaarlijke momenten van Willem II te voorkomen, waaronder een schot van Jayden Slory en een vrije trap van Alessio Ciranni.

In de slotfase had Helmond Sport de overhand, maar het lukte niet om de Tilburgse verdediging te doorbreken. Een poging van Jayden Janssen in de 87e minuut werd eenvoudig gepakt door de keeper van Willem II.

Opstellingen

Helmond Sport speelde onder andere met spelers als Mauro Lenaerts, Nico Meisner en Dizdarevic. Willem II had onder meer Calvin Twigt, Jayden Slory en Obi in de gelederen. Beide ploegen wisselden tijdens de wedstrijd meerdere spelers.

De eindstand bleef 2-0 in het voordeel van Willem II. Helmond Sport zal de positieve punten uit deze wedstrijd meenemen richting de komende competitiewedstrijden.