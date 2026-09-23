Cursus 'Omgaan met Dementie' start in Woudrichem

Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen vanaf 29 september deelnemen aan een cursus in Woudrichem. De bijeenkomsten bieden praktische tips en ondersteuning bij de zorg voor hun naasten.

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Op dinsdagavond 29 september start de cursus ‘Omgaan met dementie’ in Bibliotheek Woudrichem. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin mantelzorgers uitleg krijgen over dementie en praktische handvatten om hun dagelijkse zorg te verbeteren. De bijeenkomsten duren telkens twee uur, van half acht tot half tien ’s avonds.

De cursus is speciaal bedoeld voor partners, kinderen en andere naasten van mensen met dementie. Naast praktische ondersteuning is er ruimte voor herkenning en het delen van ervaringen. Het doel is om mantelzorgers meer grip te geven op hun rol en de uitdagingen die komen kijken bij de zorg voor een dierbare met dementie.

Data en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober en 27 oktober. De locatie is Bibliotheek Woudrichem, waar mantelzorgers worden verwelkomd voor een leerzame avond.

Meer informatie over de cursus is te vinden via de website van Mantelzorg Altena. De cursus biedt mantelzorgers een kans om beter voorbereid te zijn op de complexe zorgsituaties die dementie met zich meebrengt.