Vergadering Sportraad Altena op 28 september
De Sportraad Altena vergadert maandag 28 september bij Sportvereniging Zilvermeeuw in Uppel. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds en staat in het teken van sportbeleid en lokale ontwikkelingen.
De vergadering vindt plaats in de Watertoren aan de Uppelsedijk in Uppel. Op de agenda staan onder andere een gesprek met bestuursleden van Zilvermeeuw Altena en een terugblik op de vorige vergadering van 13 juli, waar gesproken werd met TPV TIOS.
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de Altena Sport Awards, de rol van buurtsportcoaches en een vaste update over de zwemvisie in Altena. Daarnaast worden mededelingen en ingekomen stukken besproken en is er ruimte voor een rondvraag.
Sportcafé en advies
De Sportraad blikt tijdens de vergadering ook vooruit op het Sportcafé dat in november plaatsvindt. Dit is een jaarlijks evenement waar sporters, verenigingen en beleidsmakers elkaar ontmoeten. De raad adviseert de gemeente Altena over sportbeleid en denkt mee over het aanbod om sporten en bewegen toegankelijk te maken voor iedereen.
Het is mogelijk om de vergadering bij te wonen als toehoorder. Aanmelden kan via Hella de Ridder, een contactpersoon van de gemeente Altena.
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