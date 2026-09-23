Nergens in Brabant nemen buren zo vaak een pakketje aan als hier

De bewoners van het Magnoliaerf in Tilburg nemen in Brabant het vaakst een pakketje aan voor hun buren. Daarmee is het volgens PostNL de vriendelijkste straat van de provincie. Maar niet iedereen in de straat gelooft dat het aan de buren ligt. Volgens sommige bewoners zegt de ranglijst vooral iets over de pakketbezorger.

PostNL maakte de lijst woensdag bekend, in aanloop naar Burendag van zaterdag. De vriendelijkste buren van Nederland wonen volgens de pakketbezorger in de Blauwe Tramstraat in Leiden. Daarna volgt de Zwartbontstraat in Utrecht. Het Magnoliaerf in Tilburg staat op plek drie. Goed voor huizenprijs

"We hadden het al gezien in de buurtapp", zeggen veel buurtgenoten als we aanbellen om zogenaamd een pakketje te bezorgen. Een vrouw is blij verrast door het nieuws. "Als je dat dan leest, denk je: misschien zijn we toch wel wat aardiger dan de rest." Een andere buurtbewoner denkt dat het komt doordat de buren veel met elkaar in contact zijn. "En we nemen inderdaad veel pakketjes van elkaar aan."