Nergens in Brabant nemen buren zo vaak een pakketje aan als hier
De bewoners van het Magnoliaerf in Tilburg nemen in Brabant het vaakst een pakketje aan voor hun buren. Daarmee is het volgens PostNL de vriendelijkste straat van de provincie. Maar niet iedereen in de straat gelooft dat het aan de buren ligt. Volgens sommige bewoners zegt de ranglijst vooral iets over de pakketbezorger.
PostNL maakte de lijst woensdag bekend, in aanloop naar Burendag van zaterdag. De vriendelijkste buren van Nederland wonen volgens de pakketbezorger in de Blauwe Tramstraat in Leiden. Daarna volgt de Zwartbontstraat in Utrecht. Het Magnoliaerf in Tilburg staat op plek drie.
Goed voor huizenprijs
"We hadden het al gezien in de buurtapp", zeggen veel buurtgenoten als we aanbellen om zogenaamd een pakketje te bezorgen. Een vrouw is blij verrast door het nieuws. "Als je dat dan leest, denk je: misschien zijn we toch wel wat aardiger dan de rest."
Een andere buurtbewoner denkt dat het komt doordat de buren veel met elkaar in contact zijn. "En we nemen inderdaad veel pakketjes van elkaar aan."
De bewoners zijn blij met de uitverkiezing. "Het is ook heel goed voor de huizenprijs", zegt een jonge moeder met een knipoog. "Er komt er net een te koop hier."
Luie bezorger
Toch klinkt er ook kritiek. "Ik denk dat het eerder een ranking is van hoe lui de pakketbezorger is, dan van hoe vriendelijk de buren zijn", zegt een bewoner van een hoekhuis.
Hij is niet de enige die vraagtekens zet bij het onderzoek. Meerdere bewoners zeggen dat de bezorger de pakketten vaak bij het eerste huis afgeeft, zonder te kijken of er iemand thuis is op het juiste adres. Een vrouw herkent dat. "Dan duurt het te lang voor iemand de deur opendoet en geeft hij het af waar wel wordt opengedaan."
Ver lopen
Dat kan te maken hebben met de bouw van de straat. Het Magnoliaerf bestaat uit drie losse steegjes die zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's, en dus ook busjes van PostNL, kunnen er niet komen. De bezorger moet vanaf de doorgaande straat steeds een flink stuk lopen naar de juiste voordeur. Met een beetje pech is dat zo'n 100 meter.
"Het is in ieder geval goed voor de onderlinge contacten dat buren zoveel pakketjes aannemen", vat een van de buren het samen.
Hoe goed de contacten ook zijn, Burendag vieren ze zaterdag niet. "Wij vieren Burendag op zondag, omdat dan de Tilburg Ten Miles is."