Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 van start

In september start het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Dit onderzoek brengt in kaart waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden zij zijn over winkelgebieden. De gemeente Laarbeek doet, samen met andere Brabantse gemeenten, mee aan het onderzoek.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Ipsos I&O en Movares. Het doel is om inzicht te krijgen in het koopgedrag van inwoners en hun mening over de winkel- en horecagebieden in de provincie. Met deze informatie willen gemeenten betere keuzes maken voor hun binnensteden en dorpscentra.

In september en oktober ontvangen veel huishoudens in Noord-Brabant een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Inwoners van Laarbeek krijgen ook de kans om mee te doen. Wie geen uitnodiging ontvangt, kan de vragenlijst alsnog invullen via de website van het onderzoek. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Waarom dit onderzoek?

Gemeenten willen weten waar inwoners hun boodschappen doen en hoe zij denken over het aanbod in de winkelgebieden. De resultaten helpen bij het ontwikkelen van aantrekkelijke centra en een compleet aanbod van winkels en horeca. Dit is belangrijk voor de toekomst van de Brabantse dorpen en steden.

Het onderzoek is een initiatief van alle gemeenten in de provincie en wordt breed ondersteund. Naast het invullen van de vragenlijst kunnen deelnemers meer informatie vinden op de website van Koopstromen.