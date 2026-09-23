Man (36) bedreigt en berooft vrouw in Roosendaal en belt zelf de politie

Een man (36) uit Roosendaal is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. De man belde zelf naar de politie, nadat hij een vrouw had beroofd en bedreigd met een balletjespistool.

De vrouw liep rond half drie 's nachts in de buurt van de Elisadonk. Ze werd bedreigd door een man met een wapen, de verdachte eiste geld. De vrouw wilde haar telefoon uit haar tas pakken, waarop de man de tas uit haar handen griste en wegrende.

Een voorbijganger hielp de vrouw en belde de politie. De man belde zelf ondertussen ook met de politie en zei dat hij ruzie had gehad met een vrouw.

Hij belde met zijn eigen telefoon en de politie kon zo zijn locatie achterhalen. Bij de woning probeerde de verdachte zich nog te verstoppen, maar agenten hielden de man aan. Het wapen bleek een balletjespistool te zijn. Bij de man werd ook de tas van de vrouw gevonden.

De man zit vast voor verder onderzoek.