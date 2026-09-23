Man (36) berooft vrouw in Roosendaal en belt daarna zelf de politie

Een 36-jarige man uit Roosendaal heeft een vrouw bedreigd met een balletjespistool en haar tas gestolen. Daarna belde hij zelf de politie, met het verhaal dat hij ruzie had gehad met een vrouw. Via zijn telefoon vonden agenten hem snel. De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden.

De vrouw liep rond half drie 's nachts in de buurt van de Elisadonk. Een man met een wapen bedreigde haar en eiste geld. Ze wilde haar telefoon uit haar tas pakken, maar de man griste de tas uit haar handen en rende weg.

Zelf gebeld

Een voorbijganger hielp de vrouw en belde de politie. Ondertussen belde de verdachte zelf ook de politie. Hij zei dat hij ruzie had gehad met een vrouw.

Omdat hij met zijn eigen telefoon belde, kon de politie zijn locatie achterhalen. Bij het huis waar hij was, probeerde de man zich nog te verstoppen. Agenten hielden hem toch aan.

Tas gevonden

Het wapen bleek een balletjespistool. Agenten vonden bij de man ook de tas van de vrouw. Hij zit vast voor verder onderzoek.