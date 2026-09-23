Vrouw aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na botsing

Een vrouw is woensdagmiddag aangehouden nadat ze een ongeluk had veroorzaakt op de Willem van Oranjelaan in Breda. Ze reed met haar auto tegen een bakwagen.

De vrouw kwam met haar auto vanuit een zijstraat de Willem van Oranjelaan opgereden en knalde tegen de bakwagen. De vrouw werd eerst nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Wel werd de vrouw opgepakt door agenten en mee naar het politiebureau genomen. Volgens een woordvoerder van de politie wordt de vrouw verdacht van het rijden onder invloed. Of het om alcohol of drugs gaat is niet bekend.