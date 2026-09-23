Vrouw rijdt in Breda tegen bakwagen, verdacht van rijden onder invloed

Een vrouw is in Breda aangehouden omdat ze verdacht wordt van rijden onder invloed. Ze botste woensdagmiddag met haar auto tegen een bakwagen op de Willem van Oranjelaan.

De vrouw reed vanuit een zijstraat de Willem van Oranjelaan op en botste daar tegen de bakwagen. Ambulancemedewerkers keken haar eerst na, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

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Agenten namen haar wel mee naar het politiebureau. Volgens een woordvoerder van de politie wordt ze verdacht van rijden onder invloed.

Of het om alcohol of drugs gaat, is niet bekend.