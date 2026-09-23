Geertruidenberg weigert huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten

Het college van Geertruidenberg heeft een aanvraag voor een huisvestingslocatie aan Oeverkruid 13 in Raamsdonksveer afgewezen. De locatie, gelegen op industrieterrein Dombosch II, voldoet volgens het college niet aan de eisen voor een goed woon- en leefklimaat.

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Bij de beoordeling van de aanvraag is gekeken naar de gevolgen voor de omgeving en de omliggende bedrijven. Het college concludeert dat er geen goede balans is tussen de huisvestingsfunctie en de bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving.

Ook vindt het college dat onvoldoende is gewaarborgd dat het verblijf van de internationale werknemers tijdelijk zal zijn. Dit speelt mee in het besluit om de aanvraag te weigeren.

Subsidie voor lokale partijen

Naast dit besluit heeft het college een subsidieregeling vastgesteld voor lokale politieke partijen. De regeling, gebaseerd op het landelijke model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), biedt financiële steun voor onder meer het opleiden van nieuwe raadsleden en campagnemateriaal.

Nieuwe regels voor waterschappen

Verder heeft de gemeente zich uitgesproken over nieuwe regels van Brabantse waterschappen. De regels richten zich op klimaatbestendig bouwen en water- en bodemsturend werken. Hoewel de gemeente deze doelen ondersteunt, voorziet ze hogere kosten en meer ruimtegebruik bij projecten zoals rioolvervanging en herinrichting van openbare ruimte. Daarom stelt het college voor een zienswijze in te dienen.