Breda drie dagen podium voor AI

Breda staat drie dagen lang in het teken van kunstmatige intelligentie. Meer dan vijftig internationale sprekers bespreken hoe AI een rol kan spelen in het leven van stadsbewoners.

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Vanaf woensdag 23 september is Breda het decor voor het evenement 'AI in de Stad 2026'. Tijdens dit driedaagse congres draait alles om de vraag hoe kunstmatige intelligentie steden slimmer, duurzamer en toegankelijker kan maken.

Meer dan vijftig experts uit Nederland en andere landen delen hun inzichten over hoe AI toegepast kan worden in het dagelijks leven. De sprekers richten zich op diverse thema's, zoals het gebruik van technologie voor betere mobiliteit, efficiëntere energievoorziening en het verbeteren van sociale interactie.

Het evenement biedt niet alleen lezingen, maar ook interactieve sessies en workshops. Hier kunnen bezoekers zelf ervaren hoe kunstmatige intelligentie werkt en hoe deze technologie bijdraagt aan stedelijke ontwikkeling.

De organisatie benadrukt dat de focus van het congres ligt op praktische toepassingen van AI die direct invloed hebben op het leven van inwoners. Breda hoopt hiermee een voortrekkersrol te spelen in de integratie van technologie in stedelijke gebieden.

Het congres vindt plaats op verschillende locaties in de stad en trekt zowel lokale als internationale bezoekers. Hiermee zet Breda zichzelf op de kaart als een innovatieve stad die vooroploopt in technologische ontwikkelingen.