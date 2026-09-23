Breda breidt fietsenstalling Nieuwstraat uit

De fietsenstalling aan de Nieuwstraat in Breda wordt flink uitgebreid. Het naastgelegen pand wordt toegevoegd, waardoor de beschikbare oppervlakte met ruim 60 procent toeneemt. De uitbreiding is nodig omdat de stalling regelmatig vol staat door de groeiende vraag naar fietsparkeren. In 2027 moet de vernieuwde stalling volledig operationeel zijn.

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Breda speelt in op de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen door de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uit te breiden. Het pand van een voormalige bruidsmodezaak wordt geïntegreerd, wat zorgt voor een groei van de oppervlakte van 956 naar ongeveer 1.540 vierkante meter. Jaarlijks ontvangen de gemeentelijke fietsenstallingen zo’n 2,8 miljoen fietsers en vooral op drukke momenten is er vaak te weinig plek.

De extra ruimte biedt plek voor verschillende soorten fietsen, zoals stadsfietsen, elektrische fietsen en bakfietsen. Omdat fietsen steeds meer verschillen in formaat, kiest de gemeente ervoor om de capaciteit te meten in beschikbare vierkante meters in plaats van een vast aantal parkeerplaatsen. De precieze omvang van de uitbreiding hangt nog af van funderingsonderzoek en technische details.

Meer ruimte en duurzaamheid

De uitbreiding bouwt voort op eerdere verbeteringen aan de fietsenstalling, zoals een efficiëntere inrichting en duurzaamheid. Door de centrale ligging en de bekendheid van de locatie als fietsenstalling, is de keuze voor deze plek logisch. Het naastgelegen pand wordt momenteel tijdelijk gehuurd, maar de gemeente wil dit nog dit jaar aankopen. Een kredietvoorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Na de aankoop volgt een ingrijpende verbouwing, zodat de uitgebreide stalling in 2027 volledig in gebruik kan worden genomen. Tijdens een persmoment onthulde wethouder Arjen van Drunen samen met vertegenwoordigers van de Fietsersbond symbolisch een banner op het pand. Daarmee werd de toekomstige uitbreiding zichtbaar gemaakt.