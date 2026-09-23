Fatbikers maken wheelie en rijden fietser aan op fietspad in Valkenswaard

Twee jongeren op een fatbike hebben woensdagmiddag een fietser aangereden op het fietspad aan de Tienendreef in Valkenswaard. De man raakte onder meer gewond aan zijn hand.

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De man fietste van Valkenswaard richting Dommelen toen de jongeren hem aanreden. Volgens getuigen reden de twee aan de verkeerde kant van het fietspad.