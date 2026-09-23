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Fatbikers maken wheelie en rijden fietser aan op fietspad in Valkenswaard
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Twee jongeren op een fatbike hebben woensdagmiddag een fietser aangereden op het fietspad aan de Tienendreef in Valkenswaard. De man raakte onder meer gewond aan zijn hand.
De man fietste van Valkenswaard richting Dommelen toen de jongeren hem aanreden. Volgens getuigen reden de twee aan de verkeerde kant van het fietspad.
Ook maakten ze volgens de getuigen wheelies: ze reden dan alleen op het achterwiel.
Onderzoek politie
Ambulancemedewerkers hebben de man nagekeken. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk.
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