Spreekuur over gezond gewicht in Oudenbosch

In Oudenbosch vindt morgen een spreekuur plaats voor ouders en kinderen die willen werken aan een gezondere leefstijl. Het consultatiebureau biedt informatie zonder dat je vooraf een afspraak hoeft te maken.

Gevonden voor jou

Het spreekuur ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ is bedoeld voor ouders die hun kinderen willen helpen om lekkerder in hun vel te zitten. Tijdens het spreekuur krijg je vrijblijvend informatie over hoe je samen een gezondere leefstijl kunt ontwikkelen.

Het spreekuur wordt georganiseerd in het consultatiebureau aan de Kade 26 in Oudenbosch. Je kunt hier morgen tussen drie en vijf uur ’s middags terecht. Een afspraak maken is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

De bijeenkomst biedt praktische tips en ondersteuning aan ouders die hun kinderen willen helpen bij het bereiken van een gezonder gewicht. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan hoe je als gezin kunt samenwerken aan een gezonde levensstijl.

Dit initiatief is bedoeld om ouders en kinderen op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Het consultatiebureau hoopt hiermee bij te dragen aan meer bewustwording en actie rondom een gezonde leefstijl bij gezinnen.