Martijn zoekt na 38 jaar zijn 4 redders, zijn moeder (89) wil ze bedanken

Wie zijn de vier mannen die ruim 38 jaar geleden het leven van Martijn de Jong uit Oudenbosch redden? Hij was vijftien toen hij tijdens een vakantie in het Franse Collioure door een golf de zee in werd gesleurd. Vier onbekende mannen vormden een menselijke ketting en trokken hem uit het water. Nu is Martijn naar de vier op zoek, vooral omdat zijn moeder hen na al die jaren nog wil bedanken.

Het gebeurde op 7 mei 1988. Martijn was met zijn ouders en vriend Cees op vakantie. Samen met Cees liep hij naar het stadje om brood te halen. De route voerde over een pad langs de zee, terwijl er een waarschuwing stond dat het pad bij onstuimig weer niet gebruikt moest worden. "Wij waren niet zo bang voor een paar spetters", zegt Martijn. Maar een grote golf sloeg over hem heen, trok hem van het pad en sleurde hem de zee in. Hij werd meerdere keren tegen de rotsen gesmeten en vervolgens weer de zee op getrokken. "Je probeert alles vast te pakken om te voorkomen dat je wordt meegesleurd. Maar er is geen houden aan."

Foto's van de plek van het ongeluk (foto: eigen beeld).

Menselijke ketting

Plotseling waren daar de vier mannen. Ze vormden een ketting en trokken Martijn uit het water. Ze brachten hem terug naar de camping en schakelden hulp in. Martijn werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Perpignan gebracht. Daar lag hij een week om te herstellen van interne bloedingen en schaafwonden . Zijn moeder bleef die eerste nacht bij hem. En toen zijn vader die avond terugkwam op de camping, waren de redders alweer vertrokken. Het gezin heeft hen daardoor nooit kunnen bedanken.

Martijn weet maar weinig over de mannen. Ze waren volgens hem 25 tot 35 jaar oud en kwamen die ochtend met een busje aan op de camping. Volgens zijn moeder waren het Nederlanders, maar waarom ze dat dacht, weet ze niet meer. Ook de naam van de camping is hij kwijt.

Het krantenartikel (foto: Leny Monceu).