Martijn zoekt na 38 jaar zijn 4 redders, zijn moeder (89) wil ze bedanken
Wie zijn de vier mannen die ruim 38 jaar geleden het leven van Martijn de Jong uit Oudenbosch redden? Hij was vijftien toen hij tijdens een vakantie in het Franse Collioure door een golf de zee in werd gesleurd. Vier onbekende mannen vormden een menselijke ketting en trokken hem uit het water. Nu is Martijn naar de vier op zoek, vooral omdat zijn moeder hen na al die jaren nog wil bedanken.
Het gebeurde op 7 mei 1988. Martijn was met zijn ouders en vriend Cees op vakantie. Samen met Cees liep hij naar het stadje om brood te halen. De route voerde over een pad langs de zee, terwijl er een waarschuwing stond dat het pad bij onstuimig weer niet gebruikt moest worden.
"Wij waren niet zo bang voor een paar spetters", zegt Martijn. Maar een grote golf sloeg over hem heen, trok hem van het pad en sleurde hem de zee in. Hij werd meerdere keren tegen de rotsen gesmeten en vervolgens weer de zee op getrokken. "Je probeert alles vast te pakken om te voorkomen dat je wordt meegesleurd. Maar er is geen houden aan."
Menselijke ketting
Plotseling waren daar de vier mannen. Ze vormden een ketting en trokken Martijn uit het water. Ze brachten hem terug naar de camping en schakelden hulp in. Martijn werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Perpignan gebracht. Daar lag hij een week om te herstellen van interne bloedingen en schaafwonden .
Zijn moeder bleef die eerste nacht bij hem. En toen zijn vader die avond terugkwam op de camping, waren de redders alweer vertrokken. Het gezin heeft hen daardoor nooit kunnen bedanken.
Martijn weet maar weinig over de mannen. Ze waren volgens hem 25 tot 35 jaar oud en kwamen die ochtend met een busje aan op de camping. Volgens zijn moeder waren het Nederlanders, maar waarom ze dat dacht, weet ze niet meer. Ook de naam van de camping is hij kwijt.
Oproep
De herinnering aan het ongeluk kwam onlangs opnieuw naar boven toen Martijn bij de verhuizing van zijn ouders (89 en 91 jaar) naar een verzorgingshuis oude ziekenhuisrekeningen vond. Afgelopen weekend zei zijn moeder dat ze de mannen nog altijd een keer wilde bedanken. Daarom plaatste hij een oproep op Facebook, die werd duizenden keren gedeeld.
De zoektocht leverde al verschillende reacties op. Zo vond iemand in Franse krantenarchieven een kort bericht over twee gewonde Nederlanders. Daarin staat dat de redders duikers waren, maar namen of andere aanknopingspunten ontbreken.
Ook probeert Martijn zijn oude vriend Cees te bereiken. Ze verloren elkaar na de middelbare school uit het oog en hebben nooit meer over het ongeluk gesproken. "Hij heeft denk ik het antwoord op de grote vraag die ik heb."
Vergankelijkheid van het leven
Want Martijn wil niet alleen weten wie zijn redders waren. Hij is ook benieuwd waarom ze die ochtend op het pad langs de zee liepen, ondanks het waarschuwingsbord.
Hoewel het ongeluk een enorme indruk maakte op zijn ouders en vriend, heeft Martijn er zelf - op een aantal littekens op zijn lijf na - geen trauma aan overgehouden. "Ik heb het eigenlijk als iets positiefs ervaren. Ik werd op jonge leeftijd geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Het gaf me een enorm relativeringsvermogen en de drive om iets te maken van mijn leven. Blijkbaar is er een reden dat ik hier nog ben en dat moet ik in zekere zin waarmaken."
Martijn vermoedt dat zijn vier redders nu tussen de 60 en 70 jaar oud zijn. Hij hoopt dat zijn oproep de redders bereikt. "Er hoeft er maar eentje dit te zien. Dan heb ik ze alle vier."